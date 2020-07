Das Wirtschaftsmagazin trend und die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) zeichneten FACC kürzlich für ihre starke Innovationsperformance als Sonderpreisträger des Innovations-Awards 2020/2021 aus. "Wir sind heute mit unseren Produkten und Systemen in allen namhaften Passagierflugzeugmodellen weltweit vertreten. Wir können so aus einer Position der Stärke handeln und konsequent daran arbeiten, immer bessere Produkt- und Systemlösungen anzubieten - für noch mehr Effizienz, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Komfort in der Luftfahrt", beschreibt Robert Machtlinger, CEO der FACC AG, die Herangehensweise des Unternehmens und ergänzt: "So gestalten wir aktiv die Mobilität der Zukunft und treiben ...

