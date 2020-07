NEW YORK (Dow Jones)--Ein Impfstoffkandidat der Pharmakonzerne Pfizer und Biontech hat den so genannten Fast Track Status der US-Zulassungsbehörde FDA erhalten. Mit diesem Status erhält der Impfstoff gegen Covid-19 die Möglichkeit einer beschleunigten Zulassung. Die beiden Impfungen BNT162b1 und BNT162b2 werden derzeit in klinischen Studien der Phase 1 und 2 in den USA und Deutschland geprüft, wie die Unternehmen mitteilten.

