BERLIN (Dow Jones)--Deuschland hat kurz vor der Verschärfung der Vorgaben das europäische Ziel bei der Sammlung von Elektroaltgeräten nicht erreicht. Im Jahr 2018 wurden 853.000 Tonnen gesammelt, was einer Quote von 43,1 Prozent entsprach, wie das Umweltbundesamt (UBA) in Dessau mitteilte. Das EU-Ziel lag dagegen bei 45 Prozent. Ab 2019 gilt für Deutschland eine Sammelquote von mindestens 65 Prozent.

Dabei nimmt das Volumen an Elektrogeräten drastisch zu. 2018 wurden in Deutschland knapp 2,38 Millionen Tonnen in Verkehr gebracht, ein Anstieg um 15 Prozent. Die Sammlung und Rücknahme von Elektroaltgeräten stieg gegenüber dem Jahr 2017 allerdings nur um knapp 16.000 Tonnen.

"Wenn wir die EU-Vorgaben künftig einhalten wollen, muss die Sammelmenge gegenüber 2018 um mehr als 50 Prozent steigen", erklärte UBA-Präsident Dirk Messner. So müsse die Rückgabe von Elektroaltgeräten deutlich einfacher werden. "Dazu müsste die Rücknahmepflicht auf zusätzliche Geschäfte im Einzelhandel ausgeweitet werden", forderte Messner. Außerdem sollten Händler die Rückgabemöglichkeiten deutlich besser bewerben.

In Kürze will das Bundesumweltministerium eine Änderung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes auf den Weg bringen. Dieses soll unter anderem auch Maßnahmen zur weiteren Steigerung der Sammelmenge vorsehen.

