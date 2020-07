Der PC-Markt wächst in der Coronakrise. Während das Virus weltweit grassiert setzen viele Unternehmen auf Homeoffice, was zu einer stärkeren Nachfrage nach Laptops und Desktop-Computern führte. Besonders starkes Wachstum verzeichnete Apple mit dem Verkauf von MacBooks und Tablets - satte 36 Prozent legte der Absatz im zweiten Quartal zu.Laut International Data Corporation (IDC) stieg der gesamte Absatz aller Hersteller im zweiten Quartal um 11,2 Prozent auf 72.261 Geräte an (Q1-2019: 65.003).

