Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Dynamic Absolute Return D (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z) erzielte im Juni einen Wertzuwachs in Höhe von 0,8%, so die Experten von Sauren.Die aktienorientierten Absolute-Return-Fonds hätten den Juni in großer Mehrzahl mit positiven Ergebnissen abgeschlossen. Die höchste Wertsteigerung habe der von Andrew Kurita verwaltete Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund (ISIN IE00BF1D7C38/ WKN A2DXVW) verbucht, welcher um 3,5% zugelegt habe. Der von James Hanbury verwaltete Odey Absolute Return Fund (ISIN GB00B55NGR79/ WKN A1XFLJ) sei um 3,2% angestiegen und der von Tom Hearn, Christian Fiesser und Leo Perry verwaltete Ennismore European Smaller Companies Fund (ISIN IE00B3TNSW80/ WKN A1H78A) habe um 2,9% zugelegt. Beide Fonds hätten von Short-Positionen in Wirecard profitiert, dessen Aktienkurs infolge der im Juni offensichtlich werdenden Bilanzmanipulation implodiert habe. Auch der von Eric Bendahan verwaltete Eleva Absolute Return Europe Fund (ISIN LU1331973468/ WKN A2AHMN) habe einen attraktiven Wertzuwachs in Höhe von 1,7% erzielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...