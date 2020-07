In der Chipbranche tut sich was. Wie verschiedene Finanzmedien aus Amerika berichten, soll der Halbleiterhersteller Analog Devices Interesse an einer Übernahme des Mit-Wettbewerbers Maxim Integrated haben. Im Gespräch ist dabei ein Kaufpreis von rund 20 Mrd. Dollar in Analog-Aktien, was Maxim einen Aufschlag in der Bewertung von rund 17% geben würde.Analog Devices bringt an der Börse derzeit rund das 2,7fache von Maxim auf die Waage. Ein gleiches Größenverhältnis existiert auch beim Blick auf Umsatz und operativen Gewinn (EBITDA). Analog will mit dieser Übernahme näher an den Platzhirschen Texas Instruments heranrücken.

