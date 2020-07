Schwungvoller Wochenauftakt: Direkt zu Handelsbeginn kletterte der DAX bis auf 12.836 Punkte. Zwar mussten zwischenzeitlich einige Gewinne abgeben werden, am Mittag notiert der DAX bei 12.770 Punkten dennoch komfortable 0,9% im Plus. In den kommenden Tagen richten sich die Blicke der Anleger auf den Start der Berichtssaison in den USA. Besonders unter Beobachtung stehen neben den bloßen Zahlen die Ausblicke der Unternehmen auf das weitere Geschäftsjahr. Samsung und Tesla nicht zu bremsen Meistgehandelter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...