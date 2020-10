Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen gelungenen Start in die neue Handelswoche erwischt. Der DAX legte gleich über der Marke von 12.700 Punkten los und baute seine Gewinne im Laufe des Tages weiter aus. Am Ende schloss er dann bei 12.828 Punkten. Das ist ein Plus von 1,1 Prozent bzw. knapp 140 Punkten. Die Marktidee ist diesmal Tesla.