Was für ein Start in die neue Börsenwoche! Die Anteilscheine des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S legen zum Handelsstart einen satten Kurszuwachs von acht Prozent hin. Ein Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Wochenende sorgte zunächst für Auftrieb, anschließend dürften sich womöglich viele der Leerverkäufer eindecken.Denn K+S bleibt weiterhin eine der am stärksten geshortete Aktien in Deutschland. Viele Hedgefonds spekulieren darauf, dass der Konzern unter dem Druck der hohen Verschuldung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...