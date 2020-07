DER AKTIONÄR hat bereits erklärt: Wacker Neuson arbeitet am Comeback. Trotz der schwierigen Lage attestieren Analysten der Aktie des Herstellers von Baugeräten und Kompaktmaschinen noch einiges an Aufwärtspotenzial. Heute liefert die SDAX-Aktie ein passendes Kaufsignal.Positive Nachrichten waren bei Wacker Neuson zuletzt Mangelware. Analysten und Investoren setzen auf eine Trendwende, im operativen Geschäft und in der Kursentwicklung. Weitere Details dazu gibt es hier.

