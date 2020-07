Hamburg (ots) - Frank Schröder (Schauspieler, Produzent & YouTuber) ist einer der weltweit bekanntesten TOP Kunden von Lufthansa Group. "Der HON Circle" und er verlangt nach 4 Monaten Wartezeit sein Geld von den gestrichenen/stornierten First Class Flügen zurück. Mit den Ausreden bei Refund Zahlungen muss endlich Schluss sein. Dazu gab es schon diverse Klartext Videos auf YouTube: https://bit.ly/2D5UDwn "Der nicht vorhandene Kundenservice, ist für mich, als Premium Kunde nicht mehr zu akzeptieren".Der HON will die Ticketkosten für die nicht statt gefundenen Flüge vom März 2020 von Lufthansa zurück. Gesetzlich ist dies innerhalb von 7 Tagen vorgeschrieben. Von der Lufthansa und seinem CEO Carsten Spohr gab es bis heute keine Rückzahlung oder eine Entschuldigung. Nun reicht es dem bekannten Vielflieger Frank Schröder.Es ist an der Zeit, Herrn Spohr in Frankfurt einen Besuch abzustatten und das Geld selbst abzuholen. Um nun seiner Forderung nach Rückerstattung der bezahlten und stornierten Flugtickets Nachdruck zu verleihen, wird der prominenteste Kunde von Lufthansa "Der HON Circle" als "Der HON - EIN MANN TICKET REFUND DEMO" direkt vor die Zentrale von Lufthansa in Frankfurt und wenn nötig auch vor den Bundestag in Berlin ziehen.Termine:Dienstag 14. Juli 2020 ab 14 Uhr Lufthansa Aviation Center, Airportring, 60546 FrankfurtMittwoch 15. Juli 2020 ab 13 Uhr Bundeskanzleramt in BerlinWeitere Infos:YouTube: http://bit.ly/2LEvfx3Twitter: http://bit.ly/33LBurNPressekontakt:Der HONFrank Schröderinfo@derhon.deOriginal-Content von: ALLMUSICA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107209/4650590