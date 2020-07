Stein (ots) - Mary Gräfin von Faber-Castell wechselt vom Vorstand in den Aufsichtsrat. Aufsichtsräte Dr. Hans-Peter Binder und Prof. Dr. Marc K. Binz scheiden aus. Gerhard Bruckmeier wird in den Aufsichtsrat berufen.Die Faber-Castell AG gibt folgende Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat bekannt:Mary Gräfin von Faber-Castell hat zum 7. Juli 2020 ihr Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats aufgenommen, nachdem sie zum 30. Juni 2020 aus dem Vorstand der Faber-Castell AG ausgeschieden ist. Sie tritt an die Stelle des langjährigen Aufsichtsratsmitglieds Dr. Hans-Peter Binder. Zeitgleich wird Gerhard Bruckmeier in den Aufsichtsrat berufen, der damit den ebenfalls ausscheidenden Aufsichtsrat Prof. Dr. Mark K. Binz ablöst.Dr. Hans-Peter Binder (80) war seit Gründung der Faber-Castell AG im Jahr 2000 Mitglied des Aufsichtsrats, davon von 2011 bis 2016 als Aufsichtsratsvorsitzender sowie ab 2006 als Vorsitzender des Finanz- und Prüfungsausschusses der Faber-Castell AG (Audit Committee). Der langjährige Vertraute des verstorbenen Vorstandsvorsitzenden Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell war zudem von 1989 im Verwaltungsrat der A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GmbH und ab 2016 dessen Vorsitzender. Prof. Dr. Mark K. Binz (71) gehörte ebenfalls von 2000 bis 2020 dem Aufsichtsrat an, ab 2016 als stellvertretender Vorsitzender. Für Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell fungierte Prof. Dr. Binz viele Jahre als enger Berater in juristischen Angelegenheiten. Wie Dr. Binder war auch Prof. Dr. Binz langjähriges Mitglied im Verwaltungsrat der A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GmbH. In seiner Abschiedslaudatio würdigte der Aufsichtsratsvorsitzende Gerhard Berssenbrügge die beiden bewährten Mitglieder: "Sowohl Dr. Binder als auch Prof. Dr. Binz haben aufgrund ihrer herausragenden Kompetenz sowie großen Erfahrung einen hohen Beitrag zur Entwicklung und zum Wachstum der Faber-Castell AG geleistet." Er bedankte sich bei beiden Kollegen für die gute Zusammenarbeit.Mit Gerhard Bruckmeier (64)gewinnt die Eigentümerfamilie den Geschäftsführer und Wirtschaftsprüfer der Münchner Kanzlei Kleeberg & Partner GmbH als neues Aufsichtsratsmitglied.Mit Mary Gräfin von Faber-Castell (68) ist erstmals ein Familienmitglied im Aufsichtsrat. Mit dem Wechsel vom Vorstand in den Aufsichtsrat kann Mary Gräfin von Faber-Castell auf mehr als 20 Jahre erfolgreiche Geschäftsleitung bei Faber-Castell zurückblicken: Nach Stationen als Top-Managerin bei namhaften internationalen Kosmetikmarken trat sie im Jahr 1997 als Geschäftsführerin der Kosmetiksparte in das Unternehmen ein. Faber-Castell Cosmetics entwickelte sich daraufhin zu einem bedeutenden Standbein des Unternehmens. Im Januar 2016 wurde Gräfin von Faber-Castell auf Empfehlung ihres bereits erkrankten Mannes Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell vom Aufsichtsrat in den Vorstand berufen. Nach seinem Tod im Januar 2016 fungierte sie neben ihrem Verantwortungsbereich für die Kosmetiksparte bis Juni 2017 auch als Sprecherin des Vorstands. Die Jahre 2015/16 und 2016/17 gingen als erfolgreichste Fiskaljahre in die Firmengeschichte ein.Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Berssenbrügge: "Unmittelbar nach dem Tod ihres Mannes Anton-Wolfgang übernahm Mary Gräfin von Faber-Castell große unternehmerische Verantwortung, in dem sie interimistisch als Vorstandssprecherin fungierte und zudem erfolgreich den Bereich der Faber-Castell Cosmetics im Vorstand vertrat. Für ihren Mut und ihr unermüdliches Engagement möchte ich mich stellvertretend für den Aufsichtsrat bei Gräfin von Faber-Castell herzlich bedanken. Wir freuen uns umso mehr, dass sie sich fortan an unserer Seite für die Belange des Unternehmens einsetzen wird. Gemeinsam mit Vorstand und Geschäftsführung wollen wir die Weichen für die Zukunft des Unternehmens stellen."Mary Gräfin von Faber-Castell: "Ich möchte der Familie und dem Aufsichtsrat für das Vertrauen danken, das sie mir mit meiner Ernennung entgegengebracht haben. Ich halte es für äußerst wichtig, dass derzeit ein Familienmitglied im Aufsichtsrat vertreten ist. Wir stehen vor herausfordernden Zeiten und mein Ziel ist es, die langfristigen Interessen der Aktionäre und des Unternehmens zu vertreten. Ich freue mich auf dieses neue Mandat."Nach dem Ausscheiden der Gräfin aus dem Vorstand wurde das Ressort Cosmetics vom Vorstandsvorsitzenden Stefan Leitz übernommen. Der Vorstand besteht fortan aus drei Mitgliedern: Neben Herrn Leitz fungieren André Wehrhahn als Vorstand Finanzen und Dr. Hans-Kurt von Werder als Vorstand Technik.Der Aufsichtsrat setzt sich mit Wirkung vom 7. Juli 2020 wie folgt zusammen: Gerhard Berssenbrügge (Vorsitzender), Mary Gräfin von Faber-Castell (stellvertretende Vorsitzende), Gerhard Bruckmeier und Detlef Spigiel. Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind Bernd Hager und Stefan Hübner.Faber-Castell ist eines der weltweit führenden Unternehmen für hochwertige Produkte zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten sowie dekorativer Kosmetikprodukte. Mit über zwei Milliarden Blei- und Farbstiften pro Jahr und rund 8.000 Mitarbeitern ist Faber-Castell der bedeutendste Hersteller von holzgefassten Stiften weltweit. Heute ist das Unternehmen in über 120 Ländern vertreten und verfügt über eigene Produktionsstätten in zehn sowie Vertriebsgesellschaften in 22 Ländern weltweit. Das 1761 gegründete Industrieunternehmen Faber-Castell ist eines der ältesten der Welt und in seit neun Generationen im Besitz derselben Familie. Seine führende Position auf dem internationalen Markt verdankt das Unternehmen der traditionellen Selbstverpflichtung zu höchster Qualität, Umweltverantwortung und der großen Zahl von Produktinnovationen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 19/20 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 555 Mio. Euro.Faber-Castell Cosmetics Faber-Castell Cosmetics ist ein führendes Partnerunternehmen der internationalen Kosmetikindustrie. Als global agierender Private Label Hersteller liegt der Fokus im Bereich der qualitativ hochwertigen Kosmetikstifte, die Faber-Castell Cosmetics zusammen mit internationalen Kosmetikkonzernen, mittelgroßen Marken und Start-Ups entwickelt. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und produziert Kosmetikprodukte, die perfekt auf die Wünsche seiner Kunden und deren Klientel abgestimmt sind. Der Stellenwert der Nachhaltigkeit, der innerhalb der Faber-Castell Gruppe oberste Priorität hat, findet auch hier in der Produktpalette und -herstellung seine Anwendung. 