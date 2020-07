KION Group veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das 2. Quartal 2020DGAP-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis KION Group veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das 2. Quartal 202013.07.2020 / 14:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014KION Group veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das 2. Quartal 2020Frankfurt/Main, 13. Juli 2020Der wertmäßige Auftragseingang der KION Group stieg im zweiten Quartal 2020 um gut 11 Prozent auf rund 2,3 Mrd. EUR gegenüber 2,079 Mrd. EUR im zweiten Quartal 2019. Einem Rückgang im Segment Industrial Trucks & Services um rund 20 Prozent stand im Segment Supply Chain Solutions eine Verdopplung des Auftragseingangs gegenüber - getrieben unter anderem durch die sehr starke Nachfrage von E-Commerce-Unternehmen. Der Markt für automatisierte Materialfluss-Lösungen blieb in fast allen wichtigen Kundenindustrien intakt und auf Wachstumskurs.Der Konzernumsatz sank um über 16 Prozent auf fast 1,9 Mrd. EUR gegenüber 2,281 Mrd. EUR im zweiten Quartal 2019 - im Wesentlichen verursacht durch umfangreiche Lockdown-Maßnahmen in vielen geografischen Märkten des Unternehmens in den Monaten April und Mai. Das EBIT bereinigt der KION Group lag mit fast 61 Mio. EUR deutlich unter dem Wert im zweiten Quartal 2019 von 225 Mio. EUR, die EBIT-Marge bereinigt bei über 3 Prozent (Q2 2019: 9,9 Prozent). Haupttreiber des Umsatz- und Ergebnisrückgangs waren die zunehmend spürbaren Auswirkungen der weltweiten Ausbreitung der Corona-Pandemie, die im Segment Industrial Trucks & Services insbesondere in Europa zu massiven Beeinträchtigungen des operativen Geschäftsbetriebs sowohl auf der Beschaffungs- als auch der Absatzseite geführt haben. Aufgrund der strikten Ausgabendisziplin konnte im zweiten Quartal 2020 ein positiver Free Cashflow von rund 2 Mio. EUR erzielt werden (Q2 2019: -114 Mio. EUR).Im Segment Industrial Trucks & Services (Flurförderzeuge, Lagertechnik und verbundene Dienstleistungen) wurden bei den Marken der KION Group von April bis Juni dieses Jahres gut 43.000 Neufahrzeuge bestellt. Das waren rund 23 Prozent weniger Neubestellungen als im Vorjahreszeitraum. In China zeichnet sich nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie allerdings inzwischen wieder eine deutliche Erholung des Staplermarktes ab. Zudem zeigten zum Quartalsende auch europäische Länder erste Anzeichen einer Erholung.Der wertmäßige Auftragseingang des Segments Industrial Trucks & Services, der auch das Servicegeschäft enthält, sank gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um rund 20 Prozent auf knapp 1,3 Mrd. EUR (Q2 2019: 1,573 Mrd. EUR). Der Segmentumsatz ging um rund 23 Prozent auf knapp 1,3 Mrd. EUR (Q2 2019: 1,638 Mrd. EUR) zurück, vorrangig bedingt durch das Neufahrzeuggeschäft. Das EBIT bereinigt blieb trotz des deutlichen Umsatzrückgangs und der damit verbundenen Unterauslastung der Kapazitäten mit annähernd 16 Mio. EUR positiv (Q2 2019: 178 Mio. EUR). Die EBIT-Marge bereinigt betrug gut 1 Prozent (Q2 2019: 10,8 Prozent).Das Segment Supply Chain Solutions (Lieferketten-Lösungen) erreichte im zweiten Quartal des Jahres 2020 einen wertmäßigen Rekordauftragseingang von knapp 1,1 Mrd. EUR - ein Plus von über 100 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2019 mit 506 Mio. EUR. Hierzu trugen insbesondere Großaufträge von E-Commerce-Kunden - unter anderem in Nordamerika und Europa - bei. Der Segmentumsatz lag mit rund 635 Mio. EUR fast genau auf dem Niveau des zweiten Quartals 2019 (Q2 2019: 642 Mio. EUR). Das EBIT bereinigt des Segments betrug in Q2 2020 über 50 Mio. EUR. Es ging aufgrund der pandemiebedingt erschwerten Rahmenbedingungen bei der Projektdurchführung und damit verbundener Ineffizienzen um rund 16 Prozent zurück (Q2 2019: 64 Mio. EUR). Die EBIT-Marge bereinigt belief sich somit auf solide rund 8 Prozent (Q2 2019: 9,9 Prozent).Alle Angaben in dieser Mitteilung für das zweiten Quartal 2020 basieren auf vorläufigen Geschäftszahlen. Daher kann es zu Abweichungen gegenüber diesen Angaben in den Geschäftszahlen kommen, die im Zwischenbericht zum 30. Juni 2020 veröffentlicht werden. Dieser wird voraussichtlich am 30. Juli 2020 veröffentlicht.Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2019 der KION GROUP AG (abrufbar unter https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Ver%C3%B6ffentlichungen/), insbesondere auf den Seiten 57 ff., 69 ff. und 80. 13.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.