Die Aktienkurse an der Wall Street befinden sich am Montag weiter im Aufwind.Der Dow Jones kann zu Beginn des Montaghandels Gewinne von 0,57 Prozent auf 26.225,07 verbuchen.Neben dem Dauerthema Corona-Pandemie rückt nun mehr und mehr die Berichtssaison zum zweiten Quartal in den Fokus. Anleger erhoffen sich zusätzliche Informationen über das Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...