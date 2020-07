Bettina Bosch ist ab sofort mit der Leitung des Fund-Buyer-Teams von Fidelity International in Deutschland betraut. In dieser Einheit bündelt das Unternehmen die Betreuung von Großkunden wie Dachfonds, Vermögensverwalter und Family Offices. Die 33-Jährige berichtet wie bisher an Christian Machts, den ...

