Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Vor dem Wochenende ging es für den Dow Jones um 1,4 Prozent aufwärts. Die festen Finanzwerte drängten die Sorgen aufgrund der steigenden Corona-Neuinfektionen in den Hintergrund. Der Nasdaq beendete die Woche mit einem Rekordhoch. Bei den Einzelthemen geht es heute um Tesla, Carnival, Apple, Disney, BioNTech und Alibaba. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.