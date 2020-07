Hannover (www.anleihencheck.de) - Beim Wechselkurs zwischen US-Dollar und Yuan (CNY) ist zum Ende der vergangenen Woche hin wieder die psychologisch wichtige Marke von 7,00 CNY pro USD in den Fokus gerückt, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Die Marktteilnehmer hätten aktuell offenbar sehr unterschiedliche Auffassungen bezüglich der weiteren Entwicklungen, was perspektivisch für eine "erhöhte" Volatilität dieses aufgrund der Währungsordnung Chinas eigentlich eher "smoothen" Wechselkurses sprechen könnte. So würden einige Beobachter glauben, dass sich China im Vergleich zu vielen anderen Volkswirtschaften recht nachhaltig vom Covid-19-Schock erholen können werde, was dann für den Yuan sprechen möge. Andere Marktteilnehmer sorgen sich vor der zweiten Welle von Infektionen mit dem Coronavirus und scheinen zu fürchten, dass China an dieser Stelle wieder zügiger mit negativen Meldungen in den Fokus rücken könnte, so die Analysten der NORD/LB. Die Unsicherheit sei in jedem Fall recht ausgeprägt. ...

