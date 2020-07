NEW YORK (Dow Jones)--Weiter im Aufwind präsentiert sich die Wall Street zum Start in die Woche. Kurz nach Handelsstart gewinnt der Dow-Jones-Index 0,8 Prozent auf 26.272 Punkte, der S&P-500 steigt ebenfalls um 0,8 Prozent und der Nasdaq-Composite marschiert um 1,3 Prozent voran und hat bei 10.769 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Neben dem Dauerthema Corona-Pandemie rückt nun mehr und mehr die Berichtssaison zum zweiten Quartal in den Fokus. Anleger erhoffen sich zusätzliche Informationen über das Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden, die die Pandemie angerichtet hat. Die Hoffnung richtet sich darauf, dass mit der allmählichen Wiederöffnung der Wirtschaft im Lauf des vergangenen Quartals bereits Erholungstendenzen zu beobachten sind.

Zwar sind sich Volkswirte einig, dass das zweite Quartal das schlimmste des Abschwungs sein dürfte, doch genaue Schätzungen sind noch kaum möglich. Es gebe etwas Optimismus mit Blick auf Aussagen zur Zukunft, sagt Jane Foley, Währungsstrategin bei der Rabobank: "Die Leute haben das zweite Quartal abgeschrieben, haben aber hohe Erwartungen an das dritte Quartal."

Pepisco profitieren von Zahlen und Dividende

Pepsico steigen um 0,7 Prozent. Der Getränkekonzern hat für das zweite Quartal Zahlen zu Umsatz und Ergebnis gemeldet, die weniger stark als zunächst befürchtet gefallen sind. Zwar liefert das Unternehmen angesichts der Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie keine Jahresprognose, will den Aktionären aber 7,5 Milliarden Dollar zukommen lassen - 5,5 Milliarden in Form von Dividenden sowie 2 Milliarden in Form von Aktienrückkäufen.

Im Halbleitersektor sorgt eine mögliche Fusion für Kursbewegung. Analog Devices führt Gespräche zur Übernahme des Wettbewerbers Maxim Integrated für rund 20 Milliarden Dollar. Analog geben 3,4 Prozent ab, Maxim haussieren um gut 12 Prozent.

Aktien des Pharmakonzerns Pfizer und des deutschen, an der Nasdaq gelisteten Biotechnologie-Unternehmens Biontech fallen mit Kursaufschlägen auf. So steigen Pfizer um 2,2 Prozent und Biontech um 8,5 Prozent. Beide hatten zuvor erklärt, dass jeweils einer ihrer Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus einen beschleunigten Prüfungsstatus von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten habe.

Greenback neigt weiter zur Schwäche

Am Devisenmarkt zeigt der Euro bereits wieder Stärke. Er rückt auf 1,1355 Dollar vor nach einem Stand von etwas über 1,30 am späten Freitag. Die Commerzbank sieht die US-Devise derzeit nicht im Vorteil. Wetten auf fallende Dollar-Kurse scheinen den Analysten aktuell attraktiver als Long-Positionen. Negativ für den Dollar sei sowohl ein Abklingen der Corona-Pandemie, weil dies Risk-Off-Stimmung erzeuge, als auch die steigende Zahl der Infizierten in den USA, die für einen neuerlichen Lockdown spreche.

Der Goldpreis legt zu, nachdem er am Freitagnachmittag etwas unter Druck gekommen war. Die Feinunze gewinnt 0,7 Prozent auf 1.812 Dollar. Niedrige Zinsen, billiges Geld und die Unsicherheit wegen Corona machen den sicheren Hafen attraktiv.

Der Ölpreis tendiert leichter mit Berichten, wonach die Gruppe Opec+ die Förderbegrenzungen aufweichen könnte vor dem Hintergrund, dass sich die Weltwirtschaft allmählich von dem Corona-Schock erholen dürfte. WTI verliert 0,7 Prozent auf 40,27 Dollar je Barrel, Brent gibt 0,3 Prozent ab auf 43,10 Dollar.

Der Rentenmarkt zeigt sich mit dem Interese an Aktien schwächer. Sinkende Notierungen treiben die Zehnjahresrendite um 1,8 Basispunkte auf 0,66 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.271,71 0,75 196,41 -7,94 S&P-500 3.209,32 0,76 24,28 -0,66 Nasdaq-Comp. 10.754,98 1,30 137,54 19,86 Nasdaq-100 10.986,73 1,39 150,39 25,81 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 0,4 0,16 -103,7 5 Jahre 0,31 0,5 0,31 -161,4 7 Jahre 0,50 0,9 0,50 -174,3 10 Jahre 0,66 1,8 0,64 -178,3 30 Jahre 1,36 3,0 1,33 -170,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:55h Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1355 +0,44% 1,1331 1,1316 +1,2% EUR/JPY 121,71 +0,69% 121,16 120,82 -0,2% EUR/CHF 1,0686 +0,42% 1,0647 1,0634 -1,6% EUR/GBP 0,8992 +0,47% 0,8950 0,8947 +6,3% USD/JPY 107,23 +0,30% 106,93 106,77 -1,4% GBP/USD 1,2626 -0,03% 1,2661 1,2646 -4,7% USD/CNH (Offshore) 6,9975 -0,16% 6,9966 7,0040 +0,4% Bitcoin BTC/USD 9.300,51 +0,41% 9.275,26 9.216,01 +29,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,27 40,55 -0,7% -0,28 -30,9% Brent/ICE 43,10 43,24 -0,3% -0,14 -31,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.812,24 1.799,21 +0,7% +13,04 +19,4% Silber (Spot) 19,28 18,73 +2,9% +0,54 +8,0% Platin (Spot) 848,53 832,60 +1,9% +15,93 -12,1% Kupfer-Future 2,94 2,89 +1,7% +0,05 +4,3% ===

