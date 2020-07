Mit Anteilen an Tencent, Delivery Hero und Mail.ru sitzt Prosus auf einem milliardenschweren Schatz. Für Anleger gibt's das Aktienpaket mit 40 Prozent Nachlass.Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine gerade Linie, doch nicht immer ist der kürzeste Weg auch der erfolgversprechendste - das gilt im Leben wie an der Börse - und beim Poolbillard übrigens auch. Manchmal ist es zweckmäßig oder auch einfach nur notwendig, einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen, um letztlich ein gutes Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...