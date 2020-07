The following instrument on XETRA has its last trading day on 13.07.2020

Das folgende Instrument in XETRA hat seinen letzten Handelstag am 13.07.2020



ISIN Name

DE000A2888L0 SIXT LEASING O.N. Z.VERK.

