Rund einen Monat nach dem Bestellstart der limitierten VW ID.3 1st Edition für Frühbucher wird Volkswagen am 20. Juli die Bestellsysteme für die Öffentlichkeit starten. Ganz ohne Einschränkungen ist die Bestellung des ID.3 dann aber immer noch nicht. Kunden in "vielen europäischen Ländern" können dann bei ihrem Händler aus sieben vorkonfigurierten ID.3 Modellen wählen, schreibt der Konzern in einer ...

