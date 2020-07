Lange Zeit war es ruhig um den norwegischen Sammel- und Sortierspezialisten. Am Freitag öffnet Tomra Systems seine Bücher und gibt einen Einblick in das abgelaufene Quartal. DER AKTIONÄR zeigt auf, was Anleger erwarten können.Analysten schätzen für das zweite Quartal einen Umsatz von 2,25 Milliarden Norwegische Kronen - das wäre ein leichter Rückgang von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBIT wird auf 188,2 Milliarden Kronen prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr würde das einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...