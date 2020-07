München (ots) - Mit dem französischen Feel Good-Movie DAS BESTE KOMMT NOCH - Le meilleur reste à venir feiert Constantin Film seit dem 9. Juli die Wiedereröffnung der deutschen Kinos.Darüber hinaus dürfen sich Filmfans im Herbst endlich wieder auf großes Kino freuen: Die heiß ersehnte Fortsetzung des Nummer 1-Hits "After Passion", AFTER TRUTH, am 1. Oktober verspricht der Animationsfilm DRACHENREITER, inspiriert von Cornelia Funkes internationalem Bestseller, ein magisches Abenteuer für die ganze Familie mit den Stimmen von Kaya Yanar, Rick Kavanian, Axel Stein, Dagi Bee, Julian Bam, sowie Mike Singer und am 22. Oktober startet ein weiterer Animationsfilm mit 100 % WOLF, in dem ein kleiner rosa Pudel unbedingt ein Werwolf sein möchte.Am 17. Dezember kehren Ostwind, Mika und Ari in OSTWIND - DER GROSSE ORKAN zum großen Finale der erfolgreichen Pferdefilmreihe zurück.Auch für 2021 stehen bereits erste Highlights fest:Am 14. Januar startet CONTRA, Sönke Wortmanns neuester Film mit Nilam Farooq und Christoph Maria Herbst in den Hauptrollen.Seit über 20 Jahren begeistert CAVEMAN auf den Theaterbühnen des Landes Millionen von Zuschauern, am 18. Februar bringt Regisseurin Laura Lackmann die Adaption des Erfolgsstücks, starbesetzt mit Moritz Bleibtreu, Laura Tonke, Wotan Wilke Möhring und Martina Hill, auf die große Kinoleinwand.Mit GUGLHUPFGESCHWADER zeigt Constantin Film ab dem 5. August für alle Fans der Eberhofer-Filme ein neues bayerisches Krimischmankerl.Hier die neuen Titel und Starttermine für die Verleihstaffel 2020 / 2021 im Überblick:202009.07.2020 DAS BESTE KOMMT NOCH - LE MEILLEUR RESTE A VENIR01.10.2020 DRACHENREITER22.10.2020 100 % WOLF17.12.2020 OSTWIND - DER GROSSE ORKANtba. AFTER TRUTHtba. KAISERSCHMARRNDRAMA202114.01.2021 CONTRA18.02.2021 CAVEMAN - Der Kinofilm05.08.2021 GUGLHUPFGESCHWADERtba. MONSTER HUNTERFür Rückfragen:Constantin FilmFilmpresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: filmpresse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/4650946