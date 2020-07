Mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern und aufstrebenden Startup-Szene ist Indien interessant für Technologiekonzerne. Google will 10 Milliarden Dollar in die digitale Transformation des Landes stecken. Innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre will Google 10 Milliarden Dollar in die Digitalisierung in Indien investieren, wie CEO Sundar Pichai mitgeteilt hat. Indiens schnell wachsendes Entwickler- und Startup-Ökosystem sei stark etabliert und würde globale Maßstäbe setzen. Die Corona-Pandemie habe technologischen Wandel zusätzlich beschleunigt. Diese Gelegenheit will Google nutzen und in ...

