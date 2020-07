Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Hunderttausende Bankkunden bedienten Kredite in Corona-Krise nicht mehr

Mehrere hunderttausend Bankkunden haben in der Corona-Krise ihre Kredite nicht bedient: Allein die Sparkassen zählten Anfang Juli gut 189.000 gestundete Verbraucherkredite, wie ein Sprecher der Finanzgruppe mitteilte. Bei der Deutschen Bank und der Postbank hätten insgesamt etwa 70.000 Privatkunden die Aussetzung von Tilgungen und Zinszahlungen beantragt, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Karl von Rohr der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Deutsche Wirtschaft stemmt sich gegen Lieferkettengesetz

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben scharfe Kritik an den Plänen für ein nationales Lieferkettengesetz geübt. "Der ... Idee der Einführung eines nationalen deutschen Sorgfaltspflichtengesetzes erteilen wir eine Absage", erklärten der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Arbeitgeberspitzenverband BDA, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Handelsverband Deutschland (HDE) in einer gemeinsamen Stellungnahme.

EZB: QE-Anleihebestände steigen in Vorwoche um 25,067 Mrd Euro

Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen der Ankaufprogramme APP und PEPP halten, hat sich in der Woche zum 10. Juli 2020 in etwa wie in der Woche zuvor erhöht, wobei die PEPP-Käufe etwas zurückgefahren wurden. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm er um 25,067 Milliarden Euro auf 3.175,580 (Vorwoche: 3.150,513) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich um 25,874 Milliarden Euro ausgeweitet. Das Volumen der im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP erworbenen Papiere ist um 17,506 (+20,151) Milliarden Euro gestiegen, während sich die APP-Bestände um 7,561 (+5,723) Milliarden erhöht haben.

Berichte: Weißes Haus versucht Virenexperten Fauci zu diskreditieren

Das Weiße Haus versucht Medienberichten zufolge, inmitten der Corona-Pandemie den renommierten Virenexperten und Präsidentenberater Anthony Fauci zu diskreditieren. Wie unter anderem die Washington Post und der Nachrichtensender CNN berichten, verteilte ein Vertreter des Weißen Hauses am Wochenende eine Liste mit Beispielen, in denen Fauci mit Blick auf das Coronavirus falsch gelegen haben soll.

Zwei von drei britischen Mittelständlern planen Stellenabbau -Umfrage

Fast zwei von drei aller kleinen und mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien haben wegen der Coronavirus-Pandemie Stellen abgebaut oder planen dies, wie eine Untersuchung des Buchhaltungssoftware-Spezialisten Sage Group ergab. 62 Prozent der befragten KMU gaben an, dass sie Entlassungen vorgenommen haben oder dies noch wollen, erklärte Sage.

Forsa-Studie: Alleinerziehende Frauen besonders von Corona-Folgen betroffen

Alleinerziehende Frauen sind besonders von den finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise betroffen. In Deutschland treffen die Folgen vor allem die unteren sozialen Schichten und die Selbstständigen - und dabei besonders alleinerziehende Frauen, wie aus einer bundesweiten Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa hervorgeht. Deren erste Ergebnisse wurden am Montag in Berlin vorgestellt.

Bundesregierung will politisch Verfolgte nicht an Hongkong ausliefern

Die Bundesregierung sieht derzeit keinen Anlass für die Aussetzung des Auslieferungsabkommens mit Hongkong. "Die deutsche Rechtsordnung stellt sicher, dass niemand ausgeliefert wird, dem politische Verfolgung und Folter drohen" - unabhängig davon, ob es ein Auslieferungsabkommen gibt oder nicht, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Regierungssprecher Steffen Seibert stellte klar: "Politisch Verfolgte weist die Bundesregierung grundsätzlich nicht aus."

Merkel fordert von EU-Gipfel "guten Ausweg" für Europa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach einem Gespräch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte zum geplanten EU-Aufbaufonds gefordert, Europa müsse beim Gipfel Ende der Woche "einen guten Ausweg" für die EU und alle Mitgliedstaaten finden. Italien habe "große Opfer gebracht und "in bewundernswürdiger Disziplin und Geduld" die schwierigen Wochen überwunden. "Deshalb möchten wir auch, dass wir in großer Freundschaft und Verbundenheit jetzt die Beratungen in Brüssel durchführen", betonte Merkel.

Gericht: Reisewarnung des Auswärtigen Amts verletzt Rechte von Reiseunternehmen nicht

Die Warnung des Auswärtigen Amts vor Reisen in zahlreiche Länder verletzt deutsche Reiseunternehmen nicht in ihren Rechten. Das Berliner Verwaltungsgericht lehnte einen Eilantrag von zwei Reiseunternehmen, die auf Reisen in bestimmte afrikanische Länder spezialisiert sind, laut Mitteilung ab. Sie hatten die teilweise Aufhebung der Reisewarnung verlangt.

Studie: Corona-Immunität könnte nicht dauerhaft sein

Genesene Corona-Patienten könnten ihre Immunität gegen eine erneute Infektion mit dem Virus laut einer britischen Studie schon nach wenigen Monaten wieder verlieren. Für die vom Londoner King's College veröffentlichte Studie haben die Forscher mehr als 90 bestätigte Fälle auf Antikörper untersucht. Demnach nahm die Antikörperkonzentration im Blut der untersuchten Patienten mitunter schnell wieder ab.

Deutschland bei 3D-Druck-Patenten für europäischen Markt auf Platz 2 hinter USA

Deutschland liegt bei Patentanmeldungen zu 3D-Druck für den europäischen Markt auf dem zweiten Rang hinter den USA. 19 Prozent oder etwa ein Fünftel aller in diesem Bereich zwischen 2010 und 2018 vergebenen Patente gehörten deutschen Akteuren, wie das Europäische Patentamt (EPA) unter Verweis auf eigene Analysen mitteilte. Vertreter aus den USA hielten demnach 35 Prozent.

Gericht in Israel lehnt Amnesty-Beschwerde gegen Spionagesoftware-Hersteller ab

Ein israelisches Gericht hat einen Antrag von Amnesty International zurückgewiesen, dem Spionagesoftware-Entwickler NSO wegen Menschenrechtsverstößen die Exportlizenz zu entziehen. Die zuständige Richterin Rachel Barkai erklärte in Tel Aviv, es gebe "keine Beweise" dafür, dass die umstrittene "Pegasus"-Software von NSO zur Überwachung eines Menschenrechtsaktivisten zum Einsatz gekommen sei. Nach Angaben von Amnesty hatten marokkanische Behörden den wegen eines behördenkritischen Twitter-Beitrags verurteilten Journalisten Omar Radi mit Hilfe des "Pegasus"-Programms ausspioniert.

Bundesregierung will sich für deutsche Studierende in USA einsetzen

Die Bundesregierung will sich gegenüber den USA für deutsche Studierende einsetzen, denen wegen der Corona-Pandemie die Ausweisung droht. Der von der US-Regierung angekündigte Visa-Entzug bringe "die deutschen Studierenden in eine sehr belastende und schwierige Situation", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts.

Aserbaidschan und Armenien liefern sich den zweiten Tag in Folge Gefechte

Den zweiten Tag in Folge haben sich Soldaten an der Grenze zwischen den verfeindeten Kaukasus-Staaten Aserbaidschan und Armenien Artillerie-Gefechte geliefert. "Provokationen werden nicht unbeantwortet bleiben", sagte Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan bei einem Regierungstreffen. Bei den Kämpfen in der Grenzregion Tawusch im Nordosten des Landes wurden nach Angaben aus Baku bisher vier aserbaidschanische Soldaten getötet.

Französischer Polizei gelingt Schlag gegen Kinderschänder im Darknet

Der französischen Polizei ist einer der meistgesuchten Kinderschänder der Welt ins Netz gegangen: Sie nahm einen 40-Jährigen fest, der tausenden Pädophilen Fotos und Videos zur Verfügung gestellt haben soll, wie die Staatsanwaltschaft in Bordeaux mitteilte. Der Franzose gestand demnach, das Material im sogenannten Darknet hochgeladen zu haben, einem verschlüsselten Teil des Internets.

July 13, 2020 13:00 ET (17:00 GMT)

