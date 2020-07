Ein neuer Indikator der Deutschen Bundesbank zeigt wie es der Wirtschaft geht - (fast) in Echtzeit. Das ist gerade besonders jetzt wichtig, denn die Daten zeigen, ob und wie sich die Konjunktur in Deutschland vom Corona-Schock erholt. Doch noch ist nicht klar, wie zuverlässig der WAI ist.Konjunkturindikatoren sind so eine Sache. Sie sind entweder sehr genau, dann dauert es aber, bis sie erhoben und ausgewertet werden und nützen einem zwar viel für die nachträgliche Analyse. Genaueres über die Gegenwart sagen sie aber nicht aus. Das Bruttoinlandsprodukt ist so eine Kennzahl. Oder sie halten eben manchmal der Realität nicht ...

