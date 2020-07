FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich ein ohnehin lebhaftes Geschäft mit deutschen Aktien nach der Schlussglocke am Montagabend auf Hellofresh konzentriert. Der Essenlieferdienst hatte am Abend Umsatz und bereinigtes Betriebsergebnis für das zweite Quartal über Markterwartungen vorgelegt. In der Folge erhöhte das Unternehmen die Gesamtjahresprognose. "Das liest sich richtig stark", sagte der Marktteilnehmer. Die Titel wurden bei hohen Umsätzen 2,8 Prozent fester getaxt, in der Spitze waren es gar 3,5 Prozent gewesen.

Grammer wurden dagegen 2,5 Prozent schwächer gestellt. Der Automobilzulieferer hatte am Abend einen operativen Verlust ausgewiesen, der größer als am Markt befürchtet ausgefallen war. Koenig & Bauer wurden mit minus 2,7 Prozent noch ein Stück tiefer gestellt. Der Druckmaschinenhersteller darf wegen eines staatlichen KfW-Kredits während der Laufzeit keine Dividenden ausschütten.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.560 12.800 -1,9% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2020 17:15 ET (21:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.