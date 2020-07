Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta001/14.07.2020/02:41) - Der Vorstand der Deutschen Cannabis AG teilt mit, dass nach pflichtgemäßem Ermessen angenommen werden muss,dass ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. Im Wesentlichen liegt dies an einer Abwertung der Beteiligungen, deren Mehrheitsgesellschafter die Deutsche Cannabis AG ist.Der Vorstand der Deutschen Cannabis AG prüft Möglichkeiten der Fortführung und wird unverzüglich zu einer nach Gesetz gebotenen außerorderntlichen Hauptversammlung einberufen.



Aussender: Deutsche Cannabis AG Adresse: Moorhof 11, 22399 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Andreas Arndt Tel.: +49 40 60761830 E-Mail: info@deutschecannabis.com Website: www.deutschecannabis.com



ISIN(s): DE000A0BVVK7 (Aktie), DE000A2DA6T5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1594687260296



