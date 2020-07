Stärkere Haustiere, neue Spiele für Haustiere aktivieren und mehr in diesem hinreißenden Update

Mabinogi, dem kostenlosen Nexon Fantasie-MMORPG, erhält am 16. Juli das lustige neue "P.E.T."- Update! Nach der Vorstellung der spannenden Plüschtiere von Mabinogi im "My Little Pet"-Update wandelt sich die Erinn-Welt mit der neuen mächtigeren Fynn Familie

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200713005720/de/

Mabinogi P.E.T. (Graphic: Business Wire)

Während das letzte "My Little Pet"-Update die Aktivitäten für Tiere erweiterte, die sich auf Expeditionsfahrt zur Erkundung der Erinn-Welt begaben, fordert das P.E.T-Update die Spieler nun mit einem neuen Tiertraining zur Entdeckung der Macht der Fynn heraus, sowie mit der Aufgabe, stärkere Tiere aus der Fynn Familie zu befreien.

Dazu müssen Spieler ihr Cheftier über Fynn Sync mit anderen Tieren synchronisieren. Das Fynn-Tier erhält die Macht des Fynn, mit der es zum Beispiel das höchste Level eines Tiers weiter steigert, Vorräte vermehrt, Zeit gewinnt usw. Mit dem Update können Spieler auch Monster besiegen, somit wertvolle Fynni Gems gewinnen und die Fynni Gems mit der Fynni Blütenkraft zum Blühen bringen, um ein Fynni Pet zu gewinnen. Fynni Pets können Spieler ähnlich wie andere Spieltiere begleiten und für Fynn Sync verwendet werden.

Bestehende Pet Perks (Spieltier-Boni) werden ebenfalls umgestaltet, um die Wirkkraft zu steigern. Zudem können alle Tiere nun eine Reihe neuer, mächtigerer Spieltier-Boni verwenden, etwa:

Wild Frenzy: Steigert bei aktiviertem Bonus für einen festgelegten Zeitraum die minimale, maximale und kritische Zerstörungskraft eines Spieltiers. Ein zusätzlicher Angriff trifft mehrere Feinde innerhalb eines bestimmten Zielradius.

Steigert bei aktiviertem Bonus für einen festgelegten Zeitraum die minimale, maximale und kritische Zerstörungskraft eines Spieltiers. Ein zusätzlicher Angriff trifft mehrere Feinde innerhalb eines bestimmten Zielradius. Frozen Earth: Der eiskalte Fynni sammelt Gegenstände und spielt, während ein Tier den Boden mit einer Eisfläche bedeckt. Die Eis-Fynnis vereinen sich mit nahen Feinden, während ihre Kräfte aktiviert sind, die böse Überraschungen hervorrufen und Schäden verursachen.

Der eiskalte Fynni sammelt Gegenstände und spielt, während ein Tier den Boden mit einer Eisfläche bedeckt. Die Eis-Fynnis vereinen sich mit nahen Feinden, während ihre Kräfte aktiviert sind, die böse Überraschungen hervorrufen und Schäden verursachen. Wings of Haste: Beschleunigt während der Aktivierung die Fähigkeiten eines Tiers über einen festgelegten Zeitraum. Auch die Geschwindigkeit des Tierbesitzers steigert sich.

Während des Einholens von Cabybara-Fell und der helfenden Unterstützung von Heulfryn treffen Spieler auf die etwas seltsamen Kinder Pinkie und Katell. Sie sprechen über die Geheimnisse der Fynni, voller Tiere und Monster, und wie sie sie durch die Macht des Fynn im Zaum halten können. Erfahre mehr über Mag Mell, den letzten Ruheplatz der Fairies.

Fynn Pets fügen der jetzt schon faszinierenden Welt von Mabinogi ein weiteres magisches Element hinzu. Spieler nutzen dazu spezielle Tierfertigkeiten und Boni, die sich zum Beispiel während zahlreicher Kämpfe in Erinn aktivieren lassen.

Mehr über das Mabinogi "P.E.T"-Update erfahren Sie auf der offiziellen Website. Folgen Sie @mabinogiauf Facebook für die neuesten aktuellen Updates.

Aktiva: Mabinogi P.E.T. Update Trailer

