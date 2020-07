Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WIRECARD - Wirecards Fall ist für viele Beobachter überraschend gekommen: Beim Absturz des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München wurden mehr als 12 Milliarden Euro an Börsenwert vernichtet. Doch jetzt nähren dubiose Manöver kurz vor dem Crash den Verdacht, dass Insider ihr Wissen um die Probleme der Bilanzprüfung zu Geld gemacht haben. Die Finanzaufsicht hat die Staatsanwaltschaft München über entsprechende Hinweise informiert, berichtet das Handelsblatt. Die Staatsanwaltschaft teilt mit, man habe "insgesamt sehr umfangreiche Ermittlungen gegen den Beschuldigten Dr. Braun und mögliche weitere Mittäter eingeleitet". Die Bafin wollte den Vorgang nicht kommentieren. (Handelsblatt S. 30/SZ S. 15/FAZ S. 22)

LANXESS - Der Chemiekonzern Lanxess hat acht Werke in China, die inzwischen wieder laufen, "allerdings noch nicht auf Volllast", sagte Konzernchef Matthias Zachert. "Insgesamt ist Asien gut durch die erste Corona-Welle gekommen. Auch in den europäischen Werken und in anderen Teilen der Welt läuft die Produktion erfreulicherweise stabil." (FAZ S. 22)

BIONTECH - Das deutsche Biotechunternehmen Biontech und sein amerikanischer Partner Pfizer können bei Erfolg mit ihrem Coronavirus-Impfstoff mit einer beschleunigten Zulassung in den USA rechnen. Zwei von vier Impfstoffkandidaten von Biontech erhielten von der US-Gesundheitsbehörde FDA den sogenannten "Fast Track"-Status, teilten die Unternehmen mit. (Handelsblatt S. 23)

July 14, 2020

