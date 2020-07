Die Rallye der Tesla-Aktie ist am Montag nach einem starken Start erst einmal ins Stocken geraten. Nachdem der Kurs in den ersten Handelsstunde am Montag um bis zu 16 Prozent auf knapp 1.795 Dollar zugelegt hatte, drehte das Papier ins Minus. Am Ende stand ein Verlust von drei Prozent auf 1.487 Dollar auf der Kurstafel. Trotz des Rückschlags zum Handelsende haben die Anteile des Elektroauto-Herstellers seit Ende Juni fast 40 Prozent gewonnen, seit dem Tief im Corona-Crash legte der Kurs um rund ...

