Letzte Woche verbot die indische Regierung 59 Apps in chinesischem Besitz. Zu diesen Apps gehört vor allem TikTok, das sich im Besitz von ByteDance befindet. Facebook (WKN:A1JWVX) beobachtet TikTok seit Jahren, während es bei Teenagern auf der ganzen Welt in der Beliebtheit explodierte. Indien war TikTok's größter Markt außerhalb des Heimatlandes mit über 200 Millionen Nutzern. Das ist eine riesige Chance für Facebook, die es so schnell wie möglich zu nutzen versucht. Berichten zufolge testet das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...