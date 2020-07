Medienmitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 14. Juli 2020

Partners Group meldetUSD 96.3 Mrd. verwaltetes Vermögen zum 30. Juni 2020

Solide Kapitalzusagen in Höhe von USD 8.3 Mrd. im ersten Halbjahr 2020

Wichtiger Durchbruch im langfristen Engagement mit beitragsorientierten Pensionskassenplänen in den USA

Investitionen in Höhe von USD 4.3 Mrd. in transformative Anlagen im ersten Halbjahr 2020

Erwartete Kundennachfrage in Höhe von USD12-15Mrd. für das Gesamtjahr 2020

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, erhielt im ersten Halbjahr 2020 von seiner internationalen Kundschaft neue Kapitalzusagen in Höhe von USD 8.3 Mrd. Diese Kapitalzusagen für traditionelle Investitionsprogramme, massgeschneiderte Mandate und semi-liquide permanente Programme liessen das gesamte verwaltete Vermögen zum 30. Juni 2020 auf USD 96.3 Mrd. ansteigen (31. Dezember 2019: USD 94.1 Mrd.).

Das verwaltete Vermögen zum 30. Juni 2020 teilt sich wie folgt auf: USD 45 Mrd. Private Equity (47%), USD 22 Mrd. Private Debt (23%), USD 15 Mrd. Private Real Estate (16%) sowie USD 14 Mrd. Private Infrastructure (14%).

Entwicklung des verwalteten Vermögens im ersten Halbjahr 2020

Partners Group erhielt in den ersten sechs Monaten des Jahres von seiner internationalen Kundschaft über sämtliche Anlageklassen des Privatmarkts hinweg neue Kapitalzusagen in Höhe von USD 8.3 Mrd. 55% der gesamten Zuflüsse stammten von traditionellen Privatmarktprogrammen, 20% von Kapitalzusagen aus massgeschneiderten Privatmarktmandaten in einer oder mehreren Anlageklassen und die restlichen 25% der Kapitalzusagen stammten von semi-liquiden permanenten Programmen des Unternehmens.

Partners Groups Tail-Down-Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen beliefen sich im ersten Halbjahr 2020 auf USD -2.9 Mrd. Die Kapitalrückflüsse von semi-liquiden permanenten Programmen umfassten über denselben Zeitraum USD -1.1 Mrd. Die Wertentwicklung bestimmter Anlageprogramme im ersten Halbjahr resultierte in einem negativen Beitrag in Höhe von USD -1.5 Mrd. Weitere USD -0.6 Mrd. sind auf Fremdwährungseffekte zurückzuführen. Das verwaltete Vermögen stieg entsprechend um netto USD 2.2 Mrd. an.

Durchbruch im langfristen Engagement mit beitragsorientierten Pensionskassenplänen in den USA

Als Ergebnis einer Initiative der Partners Group gab das US-Arbeitsministerium (US Department of Labor, Abk. DoL) im Juni 2020 mit einem Schreiben bekannt, dass es nach geltendem Gesetz Treuhändern von beitragsorientierten (Englisch: Defined Contribution, Abk. DC) Pensionskassenplänen erlaubt ist, bestimmte Privatmarktstrategien vorsorglich in diversifizierte Pläne zu integrieren, wie beispielsweise sogenannte Target-Date Fonds. Die DoL-Leitlinien stellen neu auch klar, dass das dedizierte Investitionsprogramm der Partners Group für solche Anlageoptionen geeignet ist. Vor dieser Klarstellung zögerten die Manager von US DC-Plänen, einschliesslich 401(k)-Vorsorgeplänen, aufgrund ihrer Treuepflichten nach US Bundesrecht, Privatmarktanlagen in diversifizierte Pläne einzubeziehen. Strukturell bevorzugt das US-amerikanische DC-System eine tägliche Liquidität und Bewertung sowie die Gewährleistung standardisierter Zeichnungs- und Rücknahmeverfahren von Fondsanteilen.

Neben Partners Groups massgeschneiderten Mandatslösungen und traditionellen Privatmarktangeboten ist das Unternehmen seit 2001 auch weltweit führend in der Verwaltung von Privatmarktprogrammen mit liquiden und semi-liquiden Inhalten. Im Jahr 2015 war Partners Group der erste Vermögensverwalter, der Anlageprogramme mit Privatmarktinhalt für die drei grössten DC-Märkte der Welt - die USA, Grossbritannien und Australien - entwickelte. Zum 30. Juni 2020 verwaltet Partners Group rund USD 24 Mrd. des gesamten verwalteten Vermögens in liquiden und semi-liquiden Anlageprogrammen, wovon ungefähr USD 1 Mrd. von offenen DC-Programmen vorwiegend aus Grossbritannien und Australien stammen.

André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer, fügt hinzu: "Die Stellungnahme des US-Arbeitsministeriums stellt nicht nur einen zentralen Meilenstein für Partners Group dar, um die Modernisierung der amerikanischen DC-Pensionskassenpläne voranzutreiben und den Planteilnehmenden eine Möglichkeit zu geben, ihr Rentenergebnis zu verbessern, sondern bietet den DC-Pensionskassen in den USA auch einen entscheidenden Zugang zur breiteren Wirtschaft und die Möglichkeit, künftig ein wesentlicher Investor im wachsenden Anteil amerikanischer Unternehmen zu werden, welche es vorziehen, sich nicht an der Börse zu kotieren. Ähnlich wie bei unseren DC-Angeboten in Grossbritannien und Australien gehen wir davon aus, dass die veröffentlichten Leitlinien vorerst zu einer nur bescheidenen Nachfrage nach Privatmarktangeboten von US-amerikanischen DC-Plänen führen. Wir sind jedoch davon überzeugt, längerfristig das volle Potenzial unserer DC-Bemühungen realisieren zu können."

USD 4.3 Mrd. in transformative Anlagen investiert

Im ersten Halbjahr 2020 investierte Partners Group für seine Kundschaft insgesamt USD 4.3 Mrd. (H1 2019: USD 6.9 Mrd.) in alle Anlageklassen der Privatmärkte, wobei ein erheblicher Teil davon im ersten Quartal anfiel. Im zweiten Quartal arbeiteten die Privatmarktexperten des Unternehmens intensiv daran, Portfoliounternehmen und Vermögenswerte durch die COVID-19-Krise zu führen, indem Führungsunterstützung sowie betriebliche und finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden, um Geschäftskontinuität und Liquidität sicherzustellen und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden der Portfoliounternehmen zu gewährleisten.

Das Unternehmen investierte USD 3.1 Mrd. (73% des Gesamtinvestitionsvolumens) in Direkttransaktionen, wovon USD 2.4 Mrd. in Form von Eigenkapital direkt in Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturanlagen sowie USD 0.7 Mrd. in Form von Unternehmenskrediten investiert wurden. Neben den Direktanlagen wurden insgesamt USD 1.2 Mrd. (27% des Gesamtinvestitionsvolumens) in diversifizierte Portfolioanlagen investiert. Diese umfassten Investitionen in global diversifizierte Privatmarktportfolios im Sekundärmarkt und Kapitalzusagen an ausgewählte Privatmarktmanager.

David Layton, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "Aufgrund der Massnahmen, welche zur Eindämmung des Ausbruchs von COVID-19 getroffen wurden, beobachten wir eine Beschleunigung langfristiger Trends und Themen, die sich positiv auf zahlreiche Anlagen in unseren Investitionsportfolios auswirken und die operative Führung dieser Unternehmen beeinflussen. Während wir bei einzelnen Anlagen mit temporären Herausforderungen konfrontiert sind, hat unser Investitionsfokus auf Sektoren, wie beispielsweise ausgelagerte Auftragsfertigung, Software-Produkteentwicklung und digitale Auslagerungslösungen, erneuerbare Energien sowie Last-Mile-Logistikimmobilien, dazu geführt, dass unsere Portfolios sich im Vergleich zu ihren öffentlichen Benchmarks überdurchschnittlich gut entwickelt haben."

Ausblick auf die Kundennachfrage für das Gesamtjahr 2020

Angesichts der Marktunsicherheiten und der allgemeinen durch die COVID-19 Pandemie bedingten Situation hat Partners Group ab dem 17. März 2020 seine Prognose zu der erwarteten Kundennachfrage für das Gesamtjahr 2020 nicht bestätigt. Aufgrund von vorübergehend geringeren Investitionsvolumen und längeren Zeiträumen zwischen neuen Kapitalzusagen erwartet Partners Group heute Kapitalzusagen in Höhe von USD 12-15 Mrd. für das Gesamtjahr 2020 über alle Anlageklassen hinweg. Ferner werden Tail-Down-Effekte aus reiferen geschlossenen Investitionsprogrammen und potenzielle Kapitalrückflüsse aus semi-liquiden permanenten Programmen in der Höhe von USD -7.5 bis -9.0 Mrd. erwartet.

