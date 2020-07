Übertragung beginnt am Dienstag um Mitternacht in der Zeitzone der VAE

Das einmalige historische Ereignis kann über die Website der Marsmission der Emirate verfolgt werden

Die Marsmission der Emirate gibt hiermit den Link zum Live-Stream des Starts der "Hope-Raumsonde" bekannt, der am Dienstag, 14. Juli, ab Mitternacht in der Zeitzone der VAE [20:00 Uhr GMT] stattfinden wird: www.emm.ae/live

Der Link bietet allen die Möglichkeit, dieses historische Ereignis mitzuerleben, das die erste interplanetare Mission der arabischen Welt ist.

Die Sonde wird am 15. Juli um 00:51:27 Uhr Lokalzeit in den VAE [14.Juli um 20:51 Uhr GMT] vom Tanegashima Space Center in Japan gestartet und stellt einen wichtigen Meilenstein im Rahmen des vielversprechenden emiratischen Projekts zur Erforschung des Roten Planeten dar.

Der Start ist der Gipfel der Bemühungen eines jungen emiratischen Teams aus 200 Ingenieuren, Experten und Wissenschaftlern, die sich über die letzten sechs Jahre auf diesen Augenblick vorbereitet und sichergestellt haben, dass alle wissenschaftlichen und logistischen Vorkehrungen für die Mission der Raumsonde getroffen worden sind.

Die Sonde wird die Strecke von 493,5 Millionen km in sieben Monaten zurücklegen und im Februar 2021 in die Umlaufbahn von Mars eintreten gleichzeitig mit den Feierlichkeiten zum Goldenen Jubiläum der VAE, mit denen die historische Vereinigung der Emirate gewürdigt wird.

