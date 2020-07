The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.07.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0241392783 CREDIT AGR.(LDN) 14-20MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA US06406HDD89 BK OF NY MELLON 2020 MTN BD00 BON USD N

CA 99E1 XFRA EU000A1G0BG1 EFSF 13/20 MTN BD01 BON EUR N

CA 44AV XFRA USU05248AC00 AVANTOR 17/25 REGS BD02 BON USD N

CA 1F2B XFRA USU31434AD25 FMC US FIN.II 14/20 REGS BD02 BON USD N

