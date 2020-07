The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2E4DE6 AAREAL BANK MTN S.294 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A289BQ3 LLOYDS FONDS AG WD20/24 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3BM4 NORDLB 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013524865 AUCHAN HLDG 20/27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2193733503 CZECH GAS N. 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2206382868 DIEB.NIX.D. 20/25 REGS BD01 BON EUR NCA BKHT XFRA DE000A2GSU42 BROCKHAUS CAPITAL MGMT ON EQ00 EQU EUR YCA D6RT XFRA DE000ETFL540 DEKA MSCI GERM.CL.CH.ESG EQ00 EQU EUR YCA D6RS XFRA DE000ETFL557 DEKA MSCI EMU CLI.CH.ESG EQ00 EQU EUR YCA D6RR XFRA DE000ETFL565 DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG EQ00 EQU EUR YCA D6RQ XFRA DE000ETFL573 DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG EQ00 EQU EUR YCA D6RP XFRA DE000ETFL581 DEKA MSCI WORLD C.CH.ESG EQ00 EQU EUR YCA ECEB XFRA ROELECACNOR5 SOC.ENERGET.ELECT.SA LN10 EQ00 EQU EUR NCA FP4H XFRA ROFPTAACNOR5 FONDUL PROPRIETAT.NA. EQ00 EQU EUR NCA RZ8B XFRA ROSNGNACNOR3 SOC.NA.DE GAZE NAT.ROMGAZ EQ00 EQU EUR NCA 53V XFRA ROSNNEACNOR8 SN NUCLEARELECTRICA LN 10 EQ00 EQU EUR NCA 53H XFRA US0395871009 ARCIMOTO INC. EQ00 EQU EUR NCA PY9 XFRA US05368V1061 AVIENT CORP. DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA 4I9 XFRA US0846801076 BERKSHIRE HILLS BANCORP EQ00 EQU EUR NCA GYC1 XFRA US38528P1075 GRAND CITY PROP.SP.ADR/1 EQ00 EQU EUR NCA 50U XFRA US3953921034 GREENROSE ACQ.CORP.-,0001 EQ01 EQU EUR NCA 6IVA XFRA US46124U1079 INVENTIVA ADS/1 O.N. EQ01 EQU EUR NCA D7GA XFRA US64026Q1085 NEL ASA ADR/30 NK -,20 EQ01 EQU EUR NCA 2RZ XFRA US73730P1084 POSEIDA THERAP. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N