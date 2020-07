FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.411 EUREXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.444 EUREXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.786 EURXFRA DE000HSH4WA8 HCOB MZ 1 15/25 0.000 %6CF XFRA AU000000CKF7 COLLINS FOODS LTD 0.065 EURUIG3 XFRA DE000A2DTMN6 FRANKFURTER STIFT.FONDS R 0.760 EURAL3 XFRA US0113111076 ALAMO GRP INC. DL-,10 0.115 EURXRHA XFRA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P 0.250 EURWPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.280 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.084 EURG3TC XFRA DE0009807081 GRUNDBESITZ FOKUS DEUT.RC 0.800 EURZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.041 EURPHT XFRA FR0000066755 HAULOTTE GROUP INH.EO-,13 0.220 EUR