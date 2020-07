FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MZ4 XFRA GB0004657408 MITIE GRP PLC LS-,025

B2B XFRA FR0004037125 APRIL INH. EO 0,40

M6YA XFRA CH0108503795 MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05

M2HM XFRA AU0000004053 WOOMERA MINING LTD

1DD XFRA FR0011522168 DELTA DRONE SA EO -,001

RSX XFRA AU0000070328 PROMINENCE ENERGY

VI3A XFRA BMG9358Q1877 VICTORY CITY INTL HD -,10

