FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.07.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SFQ XFRA LU0307018795 SAF HOLLAND SE EO 1

CTY XFRA HK0293001514 CATHAY PAC. AIRW.

