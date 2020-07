Die Wall Street erlebte zum Wochenauftakt ein starkes Intraday-Reversal bei den großen Technologiewerten. Im Mittelpunkt stand die Nasdaq, die -2,13 % im Minus bei 10.390,84 Punkten schloss, nachdem der Nasdaq Composite Index ein neues Allzeithoch bei 10.824,79 Punkten gesetzt hatte. Maßgeblich verantwortlich für die Wende war die starke Volatilität der Tesla Aktien, die erst im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch bei 1.793,02 Dollar setzten und dann aber -3,08 % im Minus bei 1.497,06 Dollar schlossen.Der deutsche Leitindex DAX schloss am Montag +1,32 % höher bei 12.799,97 Punkten und überschritt zwischenzeitlich die Marke von 13.000 Punkten. Die Kapriolen an der Nasdaq setzten erst nach Börsenschluss in Europa ein. Der DAX-Future notiert heute früh zwar im Plus, hatte aber im späten Handel auch erheblich verloren. Der DAX wird zur Börseneröffnung bei 12.575 Punkten gesehen.

