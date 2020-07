Der größte deutsche Industriekonzern wird aufgespalten, aber keiner weiß so recht, was beide Teile einzeln wert sind. Der eine Teil wird verschenkt, an die Aktionäre, ist aber nichts wert. Der andere Teil wird gesünder, aber wieviel Potenzial steckt darin? Diese spannende Frage klärt die Actien-Börse in dieser Woche.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

SIEMENS-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de