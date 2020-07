Am Dienstag wird der heimischen Aktienmarkt von den Bären dominiert.Der DAX verlor zur Startglocke 1,23 Prozent auf 12.642,23 Punkte.Die zuletzt verdrängten Sorgen um die Corona-Pandemie kehren am Dienstag offenbar an den deutschen Aktienmarkt zurück. Ein erneuter Lockdown in Kalifornien hatte am Vorabend den Anlegern an den US-Börsen den Optimismus genommen.Der US-Leitindex Dow Jones konnte nach einem zwischenzeitlich deutlichen Anstieg kaum noch Gewinne über die Ziellinie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...