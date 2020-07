Gefälschtes Gold gibt es immer wieder. Bei einem Investment in Goldunternehmen kann das nicht passieren Gerade wurden wieder in China 18,6 Tonnen Gold entdeckt, jedoch alles vergoldete Kupferbarren. Ein Unternehmen hatte wohl schon jahrelang gefälschtes Gold als Sicherheit für Kredite eingelagert. Ansässig ist die Firma in Wuhan, der Ort, der eine traurige Berühmtheit in der Corona-Pandemie-Krise erlangt hat. Allein beim Wiegen der Barren wäre die wahre Beschaffenheit aufgefallen. Die Fälschungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...