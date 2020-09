Paris (www.fondscheck.de) - Im Jahr 2019 litt die Performance aktiver Aktienfondsmanager unter politischen Unsicherheiten, insbesondere dem Handelskrieg zwischen den USA und China sowie dem Brexit, so die Experten von Lyxor Asset Management.Dagegen hätten die aktiven Fondsmanager die Überraschungen und Unabwägbarkeiten der Covid-19-Pandemie in der ersten Hälfte des Jahres 2020 deutlich besser bewältigt. Zu diesen Ergebnissen komme der "Aktiv-Passiv-Navigator", den das Research & Solutions-Team von Lyxor ETF heute vorgelegt habe. Er analysiere die Performance aktiver Fonds mit Sitz in der EU im Vergleich zu ihren Benchmarks und gebe darüber hinaus einen Überblick über die Trends auf den globalen Märkten. Die aktuelle Studie zeige, dass im Durchschnitt 53 Prozent der aktiven Aktienfondsmanager im ersten Halbjahr 2020 besser abgeschnitten hätten als ihre wichtigsten Benchmarks. ...

