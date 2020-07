Von Jessica Sier

FRANKFURT (Dow Jones)--Der schweizerische Pharmakonzern Roche beteiligt sich an der Entwicklung des Kinasehemmers Pralsetinib des US-Unternehmens Blueprint Medicines. Mit Pralsetinib sollen verschiedene Krebsarten behandelt werden, unter anderem das nicht-kleinzellige Lungenkarzinom mit Rezeptor-Tyrosinkinase-Alteration sowie verschiedene Schilddrüsenkrebserkrankungen. Sogenannte Kinasehemmer binden an Kinasen und hemmen somit deren Funktion. Bei diesen Kinasen handelt es sich um Enzyme, die an der Entstehung und Ausbreitung von Tumorzellen im Körper beteiligt sind.

Die Roche Holding AG will nach eigenen Angaben im Voraus 675 Millionen US-Dollar an Barmitteln beisteuern und sich mit 100 Millionen Dollar an der Blueprint Medicines Corp beteiligen. Dem US-Unternehmen winken überdies Meilensteinzahlung von bis zu 927 Millionen Dollar zuzüglich Lizenzgebühren aus Verkäufen außerhalb der USA, da Roche das Recht das Recht erwirbt, Pralsetinib außerhalb der USA zu vermarkten.

July 14, 2020 02:48 ET (06:48 GMT)

