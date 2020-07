Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Tönisvorst (pts007/14.07.2020/08:55) - Manchmal braucht es Glück, um neueste Entwicklungen vorherzusehen und auch rechtzeitig zuzugreifen. Die MaxPro-Autoglasfolie hat ihren Ursprung in North Carolina und bietet einen besonders guten Sonnenschutz. Sie verhindert aber nicht nur eine unangenehme Hitzeentwicklung im Innenraum. Sie schützt parallel vor 99 % der schädlichen UVA- und UVB-Strahlen. Trotz ihres zweilagigen Aufbaus sind die Maxpro-Folien lediglich 1,5 Millimeter dünn und damit ideal für zahlreiche Autoglasscheiben. Eine kratzfeste Oberfläche macht die Folien besonders langlebig. Alle Folien sind TÜV-geprüft und entsprechen den strengen deutschen KFZ-Richtlinien. Autoglasfolie der neuen Generation aus den USA - jetzt in Deutschland erhältlich STS-Sonnenschutz bietet vier unterschiedliche Kategorien der Maxpro-Folien an. Die unterschiedlichen Produkte sind in diversen Tönungsstufen zwischen fünf Prozent und 80 Prozent erhältlich. Je nach Wunsch können die Fensterfolien Infrarotstrahlen abwehren oder entsprechend farbstabile Eigenschaften aufweisen. Durch die spezielle Konstruktion kann MaxPro sehr einfach und vielseitig verklebt werden - auch gebogene Scheiben von Sportwagen sind kein Problem. Nach der Montage ist keinerlei weitere Wartung erforderlich, da die Folien außerordentlich langlebig sind. Hoher Sonnenschutz durch neue UV-Technologie Mithilfe der Maxpro-Autoglasfolien verringert sich die Hitzeentwicklung im Fahrzeug beträchtlich. Der integrierte UV-Schutz sichert die Insassen sowie die Inneneinrichtung vor gefährlicher Strahlung. Außerdem sind die Folien so konstruiert, dass nur fünf Prozent der am Glas auftreffenden Strahlung reflektiert wird. Durch ihre nicht reflektierende Oberfläche können andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Je nach Produktwahl sind die Folien kein Hindernis für Satellitenempfang im Auto. Die Highlights der MaxPro-Autoglasfolien: * Hoher Sonnenschutz * Verhinderung von Wärmeentwicklung im Innenraum * Schutz vor 99 % der schädlichen UV-Strahlen * Hervorragende Klarheit * Bemerkenswert einfache Installation * Sehr gute Schrumpfeigenschaften und optimale Haftbarkeit * Reduzierung der Blendungen * Besonders langlebig durch kratzfeste Oberfläche Alle Informationen zur High-Tech-Autoglasfolie von MaxPro unter: https://www.sts-windowfilms.com/de/maxpro-autoglasfolien (Ende) Aussender: STS Windowfilms Ansprechpartner: Sascha Syrzisko Tel.: +49 2156 9100105 E-Mail: info@sts-windowfilms.com Website: www.sts-windowfilms.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200714007

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2020 02:55 ET (06:55 GMT)