Studie in Deutschland, Frankreich und Großbritannien zu den Auswirkungen der Pandemie auf Image und Marktpotential für Versicherer Guidewire Software Inc. (NYSE:GWRE), die führende Plattform für Schaden- und Unfallversicherer für Innovation, Interaktion und profitables Wachstum, hat eine europäische Studie unter 3.000 Verbrauchern* veröffentlicht, die aufzeigt, dass Versicherungen durch die COVID-19-Krise an Kundenvertrauen verloren haben. Gleichzeitig hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...