Bonn, 14.07.2020 (pta008/14.07.2020/09:00) - Das Fondsmanagement der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist heute mit einer eigenen Internetseite zum Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland (ISIN LU0360172109 / WKN A0QYL0 und ISIN LU1541981996 / WKN AA2DS19) online gegangen. Die Website www.umweltfonds-deutschland.de informiert detailliert über die beiden Anteilklassen des Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland. Mit der eigenen Fonds-Website möchte das Fondsmanagement die Transparenz erhöhen.



"Die neue Fonds-Website bietet uns die Möglichkeit, neben den Basisinformationen zum Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland, wie Anlagestrategie, Eckdaten und Performance zukünftig auch ganz aktuell über unsere Research-Ergebnisse und Engagementprozesse zu berichten", erläutert Andrew Murphy, Vorstand der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung und Fondsmanager. "Wir möchten einfach für unsere Anleger die Transparenz erhöhen. So haben wir bspw. auch unser komplettes Portfolio eingestellt, welches wir bisher nur in unseren Halbjahres- und Jahresberichten veröffentlicht haben."



Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland investiert nach dem Best-of-Class-Ansatz ausschließlich in Unternehmen nachhaltiger Branchen mit Geschäftstätigkeit im deutschsprachigen Raum. Als nachhaltige Branchen sind Gesundheit, nachwachsende Rohstoffe, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Bildung, nachhaltige Mobilität, ökologisches Bauen, Wasser und Naturkost definiert. Der Umweltfonds setzt damit seit 2008 die erfolgreiche Anlagestrategie des 2017 aufgelösten Umwelt Aktiendepot Deutschland fort, welches zwischen 1999 und 2017 eine durchschnittliche jährliche Performance von +8,1 Prozent und eine Performance seit Auflegung von +280,05 Prozent erzielte. Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland gehört mit seiner Anlagestrategie zu den erfolgreichsten Nachhaltigkeitsfonds im deutschsprachigen Raum.



Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist eine 100%ige Tochter der Murphy&Spitz Green Capital AG (ISIN DE000A0KPM66 / WKN A0KPM6), einer Holding mit Fokussierung auf Nachhaltige Geldanlagen und den Betrieb Erneuerbarer-Energien-Kraftwerke (Murphy&Spitz Green Energy AG). Die unabhängige Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist seit 1999 auf nachhaltige Vermögens- und Anlagestrategien spezialisiert. Sie bietet Privatkunden bundesweit individuelle und strukturierte Vermögensverwaltung. Institutionelle Kunden und Stiftungen betreut die Vermögensverwaltung im Rahmen maßgeschneiderter Portfoliomanagementkonzepte und Spezialmandate.



