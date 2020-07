Im EURGBP melden sich die Bullen in der Korrektur zu Wort. AUDNZD probt den Abprall von Support und EURJPY testet die Oberseite seiner Tradingrange. EURGBP mit ersten bullischen Anzeichen in der Korrektur Tickmill-Analyse: EURGBP in korrektiver Phase EURGBP hat sich zum Wochenauftakt gut vom temporären Boden um 0,88380 GBP abgesetzt. Weitere Anstiege über die Marke von 0,90000 GBP erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Aufnahme der übergeordneten ...

