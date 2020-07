Vancouver (British Columbia), 14. Juli 2020. AgraFlora Organics International Inc. (CSE: AGRA, (Frankfurt: PU31, OTCPK: AGFAF) ("AgraFlora" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Sustainable Growth Strategic Capital Corp. ("SGSC" oder das "Unternehmen"), ein bundesweit lizenziertes Cannabisunternehmen mit Sitz im Großraum Toronto, im Rahmen einer Partnerschaft mit seinem Biomasse-Partner MicroC45 einen Bestand von etwa 1.000 Kilogramm CBD-Rohöl und -Destillat (zusammen das "CBD-Öl") erzeugt hat, der bereit für den Verkauf in diesem Quartal ist. Das CBD-Öl wurde aus etwa 10.000 Kilogramm Hanf-Biomasse hergestellt, die vor der Extraktion den firmeneigenen Verfahren unterzogen wurde. Das Unternehmen verfügt über einen Bestand von etwa 10.000 Kilogramm zusätzlicher Hanf-Biomasse, die für die Extraktion und Verarbeitung bereitsteht.Das Unternehmen arbeitet zurzeit daran, das CBD-Öl weiter zu CBD-Isolat zu raffinieren, wobei die Herstellung voraussichtlich noch in diesem Monat beginnen wird. Wenn das CBD-Öl vollständig in CBD-Isolat umgewandelt wird, würde das Unternehmen laut eigenen Prognosen über einen Bestand von über 850 Kilogramm Isolat verfügen. Das Unternehmen führt zurzeit Verhandlungen mit potenziellen Käufern, um den optimalen Verkaufsmix von CBD-Isolat, CBD-Destillat und CBD-Rohöl zu ermitteln, und geht davon aus, seine ersten Massentransaktionen noch in diesem Quartal abzuschließen.CBD-Destillationsverfahren"Wir sind der Auffassung, dass der Markt für CBD-Produkte in Kanada noch in den Kinderschuhen steckt. Wir befinden uns in einer günstigen Lage, um die kurzfristigen Lieferprobleme von CBD-Inhaltsstoffen wie CBD-Isolat und CBD-Destillat zu beheben, was zum Wachstum des kanadischen CBD-Produktmarktes beitragen wird", sagte Brandon Boddy, Executive Chairman und CEO von AgraFlora. "Wir sind auch begeistert von der Effizienz, mit der unsere Partner unsere Hanf-Biomasse ernten, verarbeiten, extrahieren und reinigen können. Dies weist darauf hin, dass wir in der Lage sind, langfristig wettbewerbsfähige Preise aufrechtzuerhalten."Über AgraFlora Organics International Inc.AgraFlora Organics International Inc. ist ein führendes Cannabisunternehmen, das durch die Entwicklung von gewinnbringenden Betriebsstätten in der globalen Cannabisbranche Mehrwert für seine Aktionäre schafft. AgraFlora konzentriert sich in erster Linie auf die kanadische Cannabisbranche, den weltweit fortschrittlichsten und am besten regulierten legalen Cannabismarkt. Zu den wichtigsten kanadischen Aktiva gehören: Edibles & Infusions, eine vollautomatische Produktionsanlage in Winnipeg (Manitoba) für die Produktion von White-Label- und Markenprodukten; Propagation Services Canada, ein großes kommerzielles Gewächshaus in Delta (British Columbia), das sich auf die Neugestaltung des kanadischen Blütenmarktes mit hochwirksamen, kostengünstigen Cannabisblüten konzentriert, und AAA Heidelberg, ein handwerklich orientierter Cannabisproduzent in London (Ontario). Darüber hinaus arbeitet AgraFloras hundertprozentige Tochtergesellschaft Farmako GmbH auf ihr Ziel hin, Europas führender Vertreiber von medizinischem Cannabis zu werden. Farmako hat derzeit einen aktiven Vertrieb in Deutschland und wird voraussichtlich im Jahr 2020 mit der Geschäftstätigkeit in Großbritannien beginnen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSBrandon BoddyChairman & CEOT: (604) 398-3147Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:AgraFlora Organics International Inc.Nicholas KonkinE: ir@agraflora.comT: (800) 783-6056Für Anfragen in französischer Sprache:Remy Scalabrini, Maricom Inc.E: rs@maricom.caT: (888) 585-MARIDie Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als "Information Services Provider" bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter InformationenAbgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für AgraFlora Organics tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA00851F1062